Così Meloni e von der Leyen lanciano da Villa Pamphilj l’internazionalizzazione del Piano Mattei

L’evento di oggi a Villa Doria Pamphilj rappresenta un momento cruciale per l’internazionalizzazione del Piano Mattei, simbolo di una collaborazione tra Italia e Unione Europea. Co-presieduto da Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, questo vertice segna il passo avanti verso una strategia globale più forte e strutturata, abbracciando il paradigma del Global Gateway. Parola d’ordine: internazionalizzazione, e l’evento racchiude in sé lo spirito del Piano Mattei per aprire nuove frontiere di sviluppo e cooperazione internazionale.

Il vertice ospitato oggi a Villa Doria Pamphilj, co-presieduto da Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, segna un passaggio politico e simbolico rilevante per il futuro del Piano Mattei. È il momento in cui l’iniziativa italiana si accoppia alla cornice europea del Global Gateway, assumendo una dimensione più ampia, multilaterale e strutturata. Parola d’ordine: internazionalizzazione. “L’evento racchiude in sé lo spirito del Piano Mattei per l’Africa”, dice Meloni. La premier sottolinea come la “condivisione” è l’elemento base della cooperazione tra pari, di cui il piano italiano è portatore sin dall’inizio. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Così Meloni e von der Leyen lanciano da Villa Pamphilj l’internazionalizzazione del Piano Mattei

