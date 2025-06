Cosa sta succedendo a Budapest e perché la polizia reprimerà il Pride 2025

Budapest Pride, simbolo di coraggio e libertà, festeggia quest’anno i suoi 30 anni, ma si trova di fronte a una dura repressione. La capitale ungherese sta vivendo uno scontro acceso tra il governo di Viktor Orbán e la comunità LGBTQ+, con divieti e tensioni alle stelle. Mentre manifestanti si preparano a sfidare le restrizioni, si delineano giorni di battaglie per i diritti e la tolleranza. Budapest Pride, repressione in atto, rischia di compromettere il suo spirito di libertà e inclusione.

Il Budapest Pride, che compirà 30 anni proprio quest’anno, è in fase di repressione. Nella capitale dell’ Ungheria, infatti, si sta creando un vero e proprio ring di battaglia tra i Presidente Viktor Orbàn e la comunità LGBTQ+. La tensione è infatti molto alta, e i manifestanti si preparano ad affrontare scontri, idranti e manganelli con le forze dell’ordine. La polizia ha infatti vietato ufficialmente la marcia. Budapest Pride, repressione in atto. Sindaco contro le forze dell’ordine. “Se il corteo dovesse svolgersi ugualmente, si tratterà di un «evento cittadino» e quindi non soggetto a permessi”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it