Cosa fare nel weekend del 20 21 e 22 giugno in Lombardia | la mappa degli eventi provincia per provincia

Se siete pronti a vivere un weekend all’insegna della scoperta e del divertimento, non perdete le straordinarie occasioni che la Lombardia offre dal 20 al 22 giugno. Tra eventi culturali, natura, musica e tradizioni enogastronomiche, questa mappa provinciale vi guiderà alla scoperta di mete imperdibili in ogni angolo della regione. Preparatevi a immergervi in un'esperienza indimenticabile, perché il divertimento è solo all’inizio!

Il solstizio d'estate porta in Lombardia un'ondata di eventi all'aria aperta, tra natura, musica e sapori locali. Il weekend del 21 giugno (il giorno più lungo dell'anno), è ricco di occasioni per godersi l'inizio ufficiale della bella stagione. In Oltrepo Pavese si cammina tra i profumi della lavanda, con un aperitivo panoramico al tramonto. In provincia di Pavia si festeggiano i 45 anni della Sagra dello Spiedino, mentre a Brescia la storica Mille Miglia taglia il traguardo con una grande festa in piazza. Per chi ama la natura, è possibile perdersi bel primo labirinto di girasoli aperto al pubblico, perfetto per una passeggiata fotografica o semplicemente per rilassarsi immersi nel giallo dell'estate.

