Cosa fare nel weekend dal 20 al 22 giugno in Irpinia | feste sagre e spettacoli

Scopri il fascino dell'Irpinia nel weekend dal 20 al 22 giugno, tra feste, sagre e spettacoli imperdibili. A Gesualdo, il borgo si trasforma in un palcoscenico di emozioni con la “Notte Romantica” del 21 giugno, un evento magico tra storia, musica e atmosfere suggestive. Preparati a vivere un fine settimana ricco di cultura e divertimento, lasciandoti incantare dalle meraviglie di questa terra autentica e sorprendente. Non perdere l'occasione di esplorare l'Irpinia in modo unico!

A Gesualdo la magia della "Notte Romantica" Sabato 21 giugno 2025 il borgo irpino si accende di emozioni con La Notte Romantica, evento organizzato dal Comune di Gesualdo e che di tiene nei "Borghipiù belli d'Italia". Ingresso gratuito al Castello, tour guidati dai volontari culturali, la.

