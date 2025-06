Cosa chiedono gli over 65 lodigiani? Pasti consegnati a domicilio e navette per trasporti brevi

Gli over 65 di San Colombano al Lambro esprimono chiaramente le loro priorità: pasti a domicilio e navette per trasporti brevi sono tra i servizi più richiesti. L’indagine comunale, promossa dall’assessore Alessandra Castioni, rivela bisogni concreti e urgenti, evidenziando l’importanza di risposte rapide e mirate. Nei prossimi mesi, l’amministrazione si impegna ad adattare le offerte alle reali esigenze dei pensionati, affinché possano vivere con maggiore autonomia e qualità.

San Colombano al Lambro (Lodi) – Indagine del Comune tra gli Over 65: pasti a domicilio e navette tra i servizi più richiesti. Promosso dall’assessore ai Servizi sociali Alessandra Castioni, il sondaggio ha fatto emergere i principali bisogni dei pensionati lodigiani. Nei mesi scorsi sono stati distribuiti duemila questionari, di cui ne sono tornati compilati 300. Hanno partecipato in modo equilibrato uomini e donne e tra loro anche una cittadina di 102 anni, segno della forte attenzione del target coinvolto. Tra le esigenze più sentite, spicca il ripristino del servizio di pasti a domicilio, richiesto da circa 90 partecipanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosa chiedono gli over 65 lodigiani? “Pasti consegnati a domicilio e navette per trasporti brevi”

