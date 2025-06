Cosa c’era nella spazzatura Garlasco scoppia il caos sui reperti | è battaglia tra le parti

Diciotto anni dopo il tragico delitto di Garlasco, il mistero avvolge ancora Chiara Poggi. Questa volta, i riflettori sono puntati su alcuni reperti trovati nella casa, tra cui oggetti rinvenuti tra i rifiuti. Un ritrovamento che ha riacceso il dibattito e le tensioni tra le parti coinvolte, dimostrando come ogni dettaglio possa cambiare le sorti di una delle indagini più controverse d’Italia. Ma cosa c’era realmente nella spazzatura?

A diciotto anni dal delitto di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi continua a sfuggire a ogni tentativo di verità definitiva. L'incidente probatorio in corso a Milano, anziché fare chiarezza, sembra aver riacceso contrasti, sospetti e nuove tensioni tra le parti in causa. Stavolta al centro della contesa ci sono alcuni oggetti ritrovati nella villetta dove la giovane venne uccisa il 13 agosto 2007: rifiuti domestici che, dopo anni di oblio, si sono trasformati in potenziali testimoni silenziosi del delitto. Ma non senza polemiche. La questione è emersa nel corso delle ultime udienze, durante le quali sono stati campionati nuovi reperti biologici da oggetti conservati dalla Medicina legale di Pavia.