Cortona il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Gino Massetti

Cortona piange la perdita di Gino Massetti, testimone silenzioso di un passato drammatico e simbolo di resilienza. L’unico sopravvissuto all’eccidio di Falzano del 1944, ha dedicato la vita al servizio delle istituzioni e alla memoria collettiva. Con il suo esempio, ci invita a custodire con orgoglio il patrimonio di storia e valori che ci unisce. La città si unisce al cordoglio, riconoscendo in lui un eroe dimenticato ma mai dimenticato.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Era l’unico sopravvissuto all’eccidio di Falzano del 1944, aveva 96 anni L’Amministrazione comunale di Cortona esprime cordoglio per la scomparsa di Gino Massetti. Massetti era l’unico sopravvissuto alla strage di Falzano. Subito dopo la Liberazione si era arruolato nell’Arma dei carabinieri, aveva prestato servizio in varie zone d’Italia, fino al grado di maresciallo. Nel giugno del 1944, quando i soldati della Wermacht lo rinchiusero in una casa insieme ad altre 10 persone e poi fecero esplodere la struttura, aveva 15 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it