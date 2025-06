Cortometraggi Documassimo conquista il Premio Massimo Troisi per le scuole

Un trionfo che celebra l’eccellenza delle giovani menti italiane: il cortometraggio “Documassimo” ha conquistato il Premio Massimo Troisi come Miglior Cortometraggio Scuole alla XXV edizione della rinomata rassegna dedicata al grande artista napoletano. Nato dal progetto nazionale “Per Chi Crea”, promosso da SIAE e Ministero della Cultura, questo riconoscimento testimonia il talento emergente e la passione degli studenti italiani, pronti a lasciare il segno nel mondo del cinema e della cultura.

Trionfo per l’ Istituto Comprensivo De Nicola-Sasso di Torre del Greco e per la NWM Network – SocialStation.it, che con il cortometraggio “Documassimo” si aggiudicano il Premio Massimo Troisi – Miglior Cortometraggio Scuole, nell’ambito della XXV edizione della storica rassegna dedicata all’indimenticato artista napoletano. Il corto è nato all’interno del progetto nazionale “Per Chi Crea”, promosso da SIAE e Ministero della Cultura, grazie al sostegno della Regione Campania con l’ iniziativa “Una Scuola al Massimo”, che ha coinvolto gli studenti in un percorso di scoperta della propria unicità attraverso la poetica di Massimo Troisi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

