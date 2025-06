Corteo dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto nazionale

Una giornata intensa a Genova, dove il corteo dei metalmeccanici si unisce alle proteste nazionali per rivendicare il rinnovo del contratto di lavoro. Tra scioperi che coinvolgono sanità e trasporti, questa mobilitazione evidenzia la forza di un settore cruciale per l’economia italiana. La richiesta di giustizia e migliori condizioni lavorative si fa sentire forte e chiara: il momento di ascoltare le esigenze dei lavoratori è arrivato.

Giornata 'calda' a Genova. Allo sciopero generale (a questo link i dettagli) che coinvolge tra le altre cose sanità e trasporti si aggiunge anche lo sciopero dei metalmeccanici che chiedono a gran voce il rinnovo del contratto di lavoro. Una mobilitazione con manifestazioni in diverse città . 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Corteo dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto nazionale

Metalmeccanici in sciopero venerdì 20 giugno: a Mestre corteo per il rinnovo del contratto nazionale Vai su X

Il 20 giugno sciopero nazionale di otto ore dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm. A Mestre corteo per il rinnovo del contratto nazionale, fermo da oltre un anno. Vai su Facebook

