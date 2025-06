Cortemaggiore macchina agricola divorata dalle fiamme

Un altro episodio drammatico scuote il mondo dell'agricoltura: nel pomeriggio del 20 giugno, a Cortemaggiore, una rotoimballatrice è stata divorata dalle fiamme, mettendo in allarme la comunità locale. I vigili del fuoco di Fiorenzuola sono intervenuti con prontezza per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Un episodio che solleva dubbi sulle cause e sulla prevenzione, ricordandoci quanto sia importante la sicurezza nelle campagne.

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio del 20 giugno per un incendio di una macchina agricola nel cortile di un'azienda a Cortemaggiore. A prendere fuoco, per cause al vaglio, una rotoimballatrice. I pompieri di Fiorenzuola hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona. . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cortemaggiore, macchina agricola divorata dalle fiamme

