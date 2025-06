Corte d' Appello federale Usa | Legale il dispiegamento della Guardia nazionale a Los Angeles | Trump esulta | È una grande vittoria

La Corte d'Appello federale degli Stati Uniti ha sancito la legittimità del dispiegamento della Guardia Nazionale a Los Angeles, una vittoria significativa per Trump che esulta: 200! La decisione ribalta il verdetto di un giudice di primo grado, confermando la legittimità dell’intervento militare nonostante l’opposizione del governatore californiano. Un risultato che segna un punto importante nella controversia sulla gestione delle proteste e i poteri federali.

Ribaltato la decisione di un giudice di grado inferiore, secondo cui il presidente americano aveva agito illegalmente quando, nonostante l'opposizione del governatore della California, aveva attivato i soldati per far fronte alle manifestazioni contro la sua politica migratoria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corte d'Appello federale Usa: "Legale il dispiegamento della Guardia nazionale a Los Angeles" | Trump esulta: "È una grande vittoria"

In questa notizia si parla di: corte - appello - federale - legale

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Una corte federale americana blocca temporaneamente i dazi di Donald Trump, definendoli illegali stabilendo che il presidente non ha l'autorità di imporre tariffe globali. Questa la decisione della Us Court of International Trade che ha irritato Washington. L'a Vai su Facebook

Usa, Corte d’appello autorizza Trump a schierare Guardia nazionale a Los Angeles; Il Tfn boccia il ricorso, la Salernitana farà appello; Salernitana, a breve verdetto del Tribunale Federale: non sono previsti scossoni - Salernonotizie.it.

Corte d'Appello federale Usa: "Legale il dispiegamento della Guardia nazionale a Los Angeles" | Trump esulta: "È una grande vittoria" - "Grande vittoria nella Corte d'Appello sul potere fondamentale del presidente di schierare la Guardia Nazionale! Lo riporta msn.com

Trump mantiene il controllo della Guardia Nazionale a Los Angeles: la Corte d’Appello gli dà ragione contro il governatore Newsom - Una corte d’appello federale autorizza Donald Trump a mantenere il controllo della Guardia Nazionale in California, rigettando il ricorso del governatore Newsom. Riporta msn.com