Corriere dello Sport | Si accelera per Dan Ndoye

Il Napoli si prepara a un grande colpo di mercato: Dan Ndoye, talentuoso esterno svizzero, è ormai vicino a vestire la maglia azzurra. Con l’obiettivo di rinforzare le corsie offensive sotto la guida di Antonio Conte, il club partenopeo accelera sui tempi per assicurarsi il suo talento. Le trattative sono in fase avanzata e l’intenzione è chiara: portarlo a Dimaro entro il 17 luglio, in tempo per il ritiro estivo.

Il Napoli ha deciso di accelerare. Dan Ndoye è l'obiettivo numero uno per le corsie offensive di Antonio Conte, e nelle ultime ore – come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport – i contatti tra club e entourage del calciatore si sono intensificati. L'accordo col giocatore svizzero è ormai a un passo: l'intenzione è quella di portarlo a Dimaro entro il 17 luglio, in tempo per il ritiro. Ndoye, pressing azzurro sul Bologna: si tratta sui 40 milioni Ndoye, 24 anni, è l'identikit perfetto per il nuovo Napoli: esterno offensivo, duttile, in grado di giocare su entrambe le fasce e in continua crescita realizzativa.

Ndoye Juve (Corriere del Mezzogiorno): altro che bianconeri, lo svizzero ha l’accordo con questo club! L’ultima indiscrezione sull’obiettivo per la fascia - Le ultime indiscrezioni di mercato smentiscono i rumors sulla Juventus: Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna, sembrerebbe aver già trovato un accordo con il Napoli.

