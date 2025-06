Corriere dello Sport – pagata la clausola rescissoria all’Espanyol

Il talento di Joan Garcia si apre ora alle grandi sfide del Barcellona, dopo aver lasciato l’Espanyol con una clausola rescissoria da 25 milioni di euro più tasse. Con un contratto fino al 2031, il giovane portiere promette di portare freschezza e solidità tra i pali blaugrana. La sua carriera, fatta di impegno e crescita, si arricchisce di un nuovo capitolo entusiasmante, pronto a scrivere pagine importanti nel calcio europeo.

2025-06-20 14:40:00 Arrivano conferme dal Corriere: Il Barcellona ha pagato la clausola rescissoria di Joan Garcia: il portiere lascia l’ Espanyol ed è un nuovo giocatore dei blaugrana. Un’operazione da 25 milioni di euro più tasse calcolate in base all’IPC (Indice dei Prezzi al Consumo). Contratto fino al 30 giugno 2031. Joan Garcia, la carriera prima dell’arrivo al Barcellona. Nel comunicato ufficiale con cui è stato annunciato Joan Garcia, il Barcellona ha tracciato il profilo del suo prossimo estremo difensore: “Nato a Sallent de Llobregat, nella regione di Bages in Catalogna, il nuovo portiere del Barcellona,??come molti altri, non ha iniziato tra i pali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com