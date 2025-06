Corriere dello Sport | Nuñez aspetta Il tappo deve toglierlo Osi

Victor Osimhen rappresenta il cuore pulsante del mercato del Napoli: il suo futuro può spalancare le porte a grandi manovre di rinforzo. Con una clausola rescissoria da 75 milioni, la sua cessione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio spartiacque per l’intera rosa azzurra. Ora, ciò che resta da capire è se il club riuscirà a trovare l’accordo giusto, o se il suo destino sarà deciso dal mercato internazionale.

Victor Osimhen è il punto di partenza e il punto di blocco del mercato del Napoli. L'attaccante nigeriano, valutato 75 milioni per i club esteri grazie alla clausola rescissoria, è la chiave che può sbloccare tutta la manovra offensiva degli azzurri. Ne è consapevole Aurelio De Laurentiis, lo è Antonio Conte e ne è ben cosciente anche il direttore sportivo Giovanni Manna. Senza l'addio dell'attuale numero 9, infatti, non potrà arrivare una nuova prima punta. Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Osimhen si sta godendo le vacanze e ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube DaddyFreeze, dove ha ribadito: «Quando finisce la stagione inizia il mercato e diverse squadre ti cercano.

