Corriere dello Sport | Napoli caccia a un vice Meret di livello | Vanja Milinkovic-Savic è l’obiettivo

Il Napoli si prepara a vivere un’annata da protagonista, con l’obiettivo di affrontare al meglio le sfide della Champions League e delle altre competizioni. Per farlo, la società partenopea cerca un vice Meret di livello, puntando forte su Vanja Milinkovic-Savic, considerato il profilo ideale per rafforzare il reparto. Con questa mossa, il club intende consolidare la propria competitività e puntare alla conquista di nuovi traguardi, rafforzando ogni settore della rosa.

Il Napoli si prepara a un'annata intensa, con il ritorno in Champions League e quattro competizioni da affrontare. Per questo motivo, come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il club partenopeo vuole alzare il livello anche tra i pali: accanto ad Alex Meret, che ha già trovato l'accordo per il rinnovo (manca solo l'ufficialità), si cerca un portiere di spessore, affidabile e competitivo. L'identikit: Vanja Milinkovic-Savic, esperienza e carisma Nel mirino degli azzurri c'è Vanja Milinkovic-Savic, 28 anni, portiere del Torino e della Nazionale serba.

