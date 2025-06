Corpus Domini la festa Un migliaio in processione

La tradizione del Corpus Domini torna a brillare con entusiasmo e devozione: oltre un migliaio di fedeli si sono riuniti in processione, condividendo il senso profondo di comunione. Monsignor Gherardo Gambelli, alla sua prima omelia da arcivescovo, ha sottolineato come la Chiesa debba imparare a spezzarsi e a donarsi, proprio come il pane eucaristico. Un momento di fede che rinnova il legame tra comunità e spiritualità , un appuntamento imperdibile per tutti i credenti.

Spezzarsi e darsi, la Chiesa deve fare così, proprio come il pane eucaristico. Lo sostiene con forza monsignor Gherardo Gambelli nell’omelia del suo primo Corpus Domini da arcivescovo, in attesa di festeggiare, martedì, il primo anniversario sulla Cattedra di San Zanobi. Dopo le sospensioni forzate negli anni del Covid, è tornata la processione con Cristo Eucarestia, conclusa con la benedizione solenne ad oltre un migliaio di fedeli, religiosi e religiose, gruppi parrocchiali, Cavalieri del Santo Sepolcro, membri dell’Ordine di Malta, confraternite, Misericordie e Unitalsi, che si è presa cura delle persone con disabilità . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corpus Domini, la festa. Un migliaio in processione

In questa notizia si parla di: corpus - domini - migliaio - processione

19 giugno, la Toscana celebra il Corpus Domini: messe solenni e processioni - Il 19 giugno, la Toscana si anima con celebrazioni liturgiche e processioni per il Corpus Domini, una delle festività più sentite nel cuore della devozione popolare.

Giovedì 19 giugno l’Arcivescovo alle ore 19 presiede la Messa in Cattedrale e la Processione a seguire per la solennità del Corpus Domini Vai su Facebook

Corpus Domini, la festa. Un migliaio in processione; Mille persone in centro storico per la messa e la processione del Corpus Domini; Sulmona rinnova la fede: in migliaia per il Corpus Domini tra liturgia e processione.

Corpus Domini, domenica messa e processione a Reggio Calabria - Sarà presieduta dall’arcivescovo presidente della Cec, monsignor Fortunato Morrone. Riporta cn24tv.it

Corpus Domini: Vercelli, stasera messa in cattedrale e processione presiedute dall’arcivescovo Arnolfo - Marco Arnolfo, presiederà alle 21 nella cattedrale di Sant’Eusebio, la celebrazione eucaristica a cui segui ... Secondo agensir.it