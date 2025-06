Corpo senza vita nel canale indagini in corso in via Cavo Argine

Un mistero avvolge la tranquilla periferia di Modena, dove un passante ha scoperto un corpo senza vita nel canale di via Cavo Argine. Le autorità sono già al lavoro per svelare le cause di questa tragedia e ricostruire il percorso che ha portato a questo tragico evento. Cosa si nasconde dietro a questo giallo? Le indagini proseguono, mantenendo alta l’attenzione della comunità .

Giallo alla periferia di Modena, in zona Torrazzi. Nella prima serata è stato notato da un passante il corpo di un uomo, riverso nel canale accanto a strada Cavo Argine. Il corpo si trovava in mezzo alla vegetazione spontanea che cresce ai margini del fosso, profondo un paio di metri e con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Corpo senza vita nel canale, indagini in corso in via Cavo Argine

In questa notizia si parla di: corpo - canale - cavo - argine

Tragedia in Darsena, il corpo di un uomo visto galleggiare nel canale: si indaga sulle cause della morte - Tragedia in Darsena a Ravenna: martedì mattina, il corpo di un uomo è stato rinvenuto galleggiante nel canale Candiano.

Corpo senza vita nel canale, indagini in corso in via Cavo Argine; Pescatore muore folgorato a Fondi dopo aver urtato i cavi dell'alta tensione con la canna, inutili i soccorsi; BASSA REGGIANA Acqua a oltre 12 mila ettari di territorio con i lavori sul Canale Risalita.

Giallo a Modena, trovato un cadavere: sul posto la scientifica - Il corpo è stato rinvenuto in strada cavo Argine riverso in alcuni centimetri di acqua, sono in corso le operazioni di identificazione ... Come scrive msn.com

Padova, scopre il cadavere di una donna mentre corre lungo l'argine del canale - La corsetta lungo l'argine di un canale si è trasformata in una brutta avventura per un podista. Lo riporta ilmessaggero.it