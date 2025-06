Corinne Clery | Purtroppo Serena Grandi mi fa la guerra solo per fare parlare di sé

Corinne Clery, icona indimenticabile del cinema italiano e internazionale, si è aperta in una lunga intervista svelando i suoi ultimi progetti, le amicizie importanti come quella con Barbara Bouchet, e i suoi amori più intensi. Tra rivelazioni personali e aneddoti intriganti, l’attrice ha anche commentato il suo rapporto con Serena Grandi, ormai concluso. Un’intervista ricca di emozioni e riflessioni che non mancherà di sorprendere i fan. Continua a leggere per scoprire di più.

Corinne Clery si è raccontata in una lunga intervista nella quale ha parlato dei suoi ultimi progetti lavorativi, dell'amicizia con Barbara Bouchet e anche dei suoi amori. L'attrice ha poi rivelato di aver chiuso ogni rapporto con Serena Grandi, prima moglie del suo secondo marito. 🔗 Leggi su Fanpage.it