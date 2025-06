Coppia fermata in aeroporto a Catania voleva volare a Londra con passaporti falsi da turisti brasiliani

In un'operazione lampo all'aeroporto di Catania, la Polizia ha smascherato una coppia iraniana intenta a imbarcarsi per Londra con passaporti falsi. Un episodio che mette in luce l’attenzione delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità internazionale e i tentativi di frode ai danni delle frontiere europee. La sicurezza resta una priorità , garantendo viaggio e soggiorno più sicuri per tutti.

