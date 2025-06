Coop Alleanza 3.0 volta pagina | Un piano strategico di tre anni Soci e clienti hanno nuove esigenze

Con il rapporto tra soci e clienti in continua evoluzione, Coop Alleanza 3.0 si prepara a una nuova sfida. Dopo il successo della fusione e con la nomina del nuovo CDA, la cooperativa punta a rafforzare la propria leadership, rispondendo alle esigenze di un mercato in costante trasformazione. Con questa fase 2, Coop alleanza apre un capitolo strategico fondamentale, pronto a scrivere un futuro sempre più sostenibile e innovativo.

di Beppe Boni Via alla fase 2 di Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumatori in Italia nata dalla fusione di Coop Adriatica, Coop consumatori Nordest e Coop Estense nel 2016. Domani a Bologna si terrà il passaggio formale per la nomina del nuovo cda e per la conferma del presidente uscente e in pectore Domenico Livio Trombone, modenese, commercialista di lungo corso e già numero uno del collegio sindacale, entrato a dicembre 2024. Presidente qual è lo scenario dei numeri di Alleanza 3.0? "Abbiamo 2 milioni e 200mila soci, l'utile del gruppo nel 2024, secondo anno in positivo, è di 18 milioni e di 11 per la cooperativa.