Conviene vendere crediti di carbonio? I guadagni del carbon farming

L'agricoltura rigenerativa e il carbon farming stanno rivoluzionando il nostro modo di combattere il cambiamento climatico, trasformando i campi in veri e propri "banche di carbonio". Questa innovazione non solo tutela l’ambiente, ma apre anche nuove prospettive di investimento e profitto per privati e enti pubblici. Conviene davvero vendere crediti di carbonio? Scopriamo come questa strategia può generare guadagni concreti e sostenibili.

Agricoltura rigenerativa e carbon farming si stanno diffondendo finalmente anche in Italia. Si tratta di modelli pensati per affrontare il cambiamento climatico trasformando i campi coltivati in "banche di carbonio" capaci di assrbire e trattenere la CO? con pratiche agricole sostenibili. La transizione però non è solo una questione ambientale, ma anche un' opportunitĂ di investimento (e guadagno) tanto per il settore pubblico che per i privati. Alimenta infatti il mercato di crediti di carbonio. Cos'è l'agricoltura rigenerativa. A differenza dell'agricoltura intensiva, l'agricoltura rigenerativa mira a migliorare la qualitĂ del suolo sul lungo periodo.

