Conversazioni intercettate Il reato è estinto

In un caso che ha fatto scalpore, le conversazioni intercettate hanno portato alla dichiarazione di estinzione del reato 232. Il GUP Piergiorgio Ponticelli di Firenze ha infatti stabilito il non luogo a procedere per un ispettore della polizia penitenziaria coinvolto nella casa di Ranza a San Gimignano, grazie all'esito positivo della messa alla prova. L'inchiesta, originata dall’allora pubblico ministero Luca Tescaroli, oggi...

Il gup Piergiorgio Ponticelli di Firenze ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un ispettore della polizia penitenziaria che aveva prestato servizio nella casa di reclusione di Ranza a San Gimignano perché i reati che gli venivano contestati sono stati dichiarati estinti alla luce dell’esito positivo della messa alla prova. L’inchiesta in cui era stato coinvolto venne condotta dall’allora pubblico ministero Luca Tescaroli, oggi procuratore di Prato, e riguardava episodi avvenuti nel 2021. L’ispettore era stato accusato, tra l’altro, di aver intercettato in maniera non consentita le comunicazioni telefoniche di alcuni carcerati di Ranza, sembra almeno nove, archiviando poi nel computer anche i file delle telefonate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conversazioni intercettate. Il reato è estinto

In questa notizia si parla di: conversazioni - intercettate - reato - estinto

Conversazioni intercettate. Il reato è estinto; Falsità ideologica per il testamento di un uomo malato, per il notaio arriva la condanna a 2 anni.

Conversazioni intercettate. Il reato è estinto - Il gup Piergiorgio Ponticelli di Firenze ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un ispettore della polizia penitenziaria che aveva ... Lo riporta msn.com

Confisca con reato estinto per intervenuta prescrizione - , in seguito alla condanna per fatti di usura commessi dal 2001 al 2006, mentre nel giudizio di appello il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione senza che a ... diritto.it scrive