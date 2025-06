Convegno internazionale sul monitoraggio geotecnico nel borgo di Poppi

Un'occasione unica per condividere conoscenze, innovazioni e best practices nel settore, rafforzando il ruolo di Poppi come hub internazionale di eccellenza nel monitoraggio geotecnico. Questo evento rappresenta non solo un momento di confronto scientifico, ma anche un'opportunitĂ di networking tra esperti e professionisti provenienti da tutto il mondo, per contribuire alla sicurezza e alla sostenibilitĂ del nostro patrimonio territoriale.

Il borgo di Poppi e il Castello dei Conti Guidi, accoglieranno grazie alla collaborazione del Comune, l'undicesima edizione dell'International Course on Geotechnical and Structural Monitoring, l'appuntamento più rilevante a livello mondiale nell'ambito del monitoraggio geotecnico e strutturale.

Da lunedì 23 a giovedì 26 giugno, il centro storico di Poppi ospita l'evento internazionale di riferimento sul monitoraggio geotecnico e strutturale - Dal 23 al 26 giugno, il suggestivo centro storico di Poppi si trasforma nella capitale internazionale del monitoraggio geotecnico e strutturale.

Convegno internazionale sul monitoraggio geotecnico nel borgo di Poppi.

23 - 26 giugno 2025, Poppi (AR) - 11th International Course on Geotechnical and Structural Monitoring - È ormai sempre più evidente come il ruolo del monitoraggio geotecnico e strutturale rappresenti un elemento ... Come scrive rivistageomedia.it

