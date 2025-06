Controlli nei centri scommesse del Catanese tre persone denunciate

controlli nei centri scommesse del catanese tre persone denunciate. La polizia, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Catania, ha condotto nei giorni scorsi un’operazione mirata a contrastare il gioco illegale. I controlli hanno interessato alcuni centri scommesse situati ad Acireale e Giarre, portando alla denuncia di tre soggetti coinvolti in pratiche illecite. Un passo importante per tutelare la legalità e la sicurezza nel settore delle scommesse nella provincia.

