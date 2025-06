Controlli della Capitaneria di porto | sanzionati due lidi nel Brindisino

Controlli della Capitaneria di Porto di Brindisi hanno portato alla sanzione di due lidi nel brindisino, segnalando gravi irregolarità come l’assenza di un bagnino e l’uso di un natante non idoneo come mezzo di salvataggio. La sicurezza dei bagnanti resta una priorità assoluta, e queste azioni sottolineano l’impegno delle autorità nel garantire spiagge sempre più sicure per tutti.

BRINDISI - In un lido è stata riscontrata l'assenza di un bagnino. In un altro, un natante non idoneo veniva utilizzato come mezzo di salvataggio. Due stabilimenti balneari della provincia di Brindisi sono stati sanzionati dalla Guardia Costiera Capitaneria di porto di Brindisi, a seguito di.

In questa notizia si parla di: capitaneria - porto - sanzionati - controlli

