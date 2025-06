Contro l’idea di un solo yoga

Il 21 giugno, in tutto il mondo, si celebra l’undicesima Giornata internazionale dello yoga, un’occasione per riscoprire questa antica disciplina e le sue molteplici sfaccettature. Tuttavia, è importante ricordare che lo yoga non può essere ridotto a un’unica interpretazione: la sua forza sta nella diversità di pratiche, culture e approcci, che arricchiscono e rendono vivo il suo patrimonio. È fondamentale promuovere un’idea inclusiva e plurale di questa pratica millenaria, per preservarne autenticità e vitalità.

Sabato 21 giugno si celebrerà in tutto il mondo l'undicesima Giornata internazionale dello yoga, e anche in Italia fioccano le iniziative pubbliche patrocinate da ambasciate e consolati indiani

