Contratto metalmeccanici l’allarme di Cisal | Servono risposte concrete lavoratori sfiduciati

I lavoratori del settore metalmeccanico si sentono lasciati in attesa, con l’allarme di Cisal che richiama urgenti risposte concrete. Mentre nell’Irpinia emergono numerose vertenze e l’incertezza sull’automotive aumenta, è fondamentale che le istituzioni e le aziende facciano chiarezza e garantiscano un futuro stabile per tutti. Solo così si potrà ridare fiducia a chi ogni giorno lavora con dedizione e passione, contribuendo al progresso del nostro territorio.

“Mentre sul territorio irpino si registrano numerose vertenze nel comparto industriale e la preoccupazione sul futuro dell’automotive resta molto forte, a causa delle incertezze del quadro generale e in particolare delle prospettive del gruppo Stellantis, non giungono ancora risposte concrete per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Contratto metalmeccanici, l’allarme di Cisal: “Servono risposte concrete, lavoratori sfiduciati”

In questa notizia si parla di: concrete - risposte - contratto - metalmeccanici

Franca Camplone nuova presidente di Federmanager Abruzzo e Molise: "Risposte concrete ai manager di oggi e di domani" - Franca Camplone è la nuova presidente di Federmanager Abruzzo e Molise, eletta all'unanimità per il triennio 2025-2028.

La sinistra accusa il Governo Meloni di aver trascurato la sanità, ma i numeri la smentiscono. Mentre il campo largo continua a strumentalizzare la realtà pur di attaccare l’Esecutivo, noi andiamo avanti con determinazione per dare risposte concrete agli italiani Vai su Facebook

Contratto metalmeccanici, l’allarme di Cisal: “Servono risposte concrete, lavoratori sfiduciati”; Lo sciopero dei metalmeccanici: Senza tavolo non si va avanti; Metalmeccanici in sciopero: a Lanciano la manifestazione regionale Abruzzo-Molise.

Cisal Metalmeccanici, Picone: sul rinnovo del contratto servono risposte concrete - “Mentre sul territorio irpino si registrano numerose vertenze nel comparto industriale e la preoccupazione sul futuro dell’automotive resta molto forte, a causa delle incertezze del quadro generale e ... Come scrive irpinianews.it

Lo sciopero dei metalmeccanici: "Senza tavolo non si va avanti" - Le sigle: "Episodi come la vertenza Tracmec pagano, più diritti e tutele per i lavoratori". Scrive msn.com