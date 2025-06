Contrabbando di sigarette così Cosa nostra e camorra fanno ancora affari sull' asse Palermo-Napoli

Il contrabbando di sigarette tra Cosa Nostra e Camorra continua a prosperare lungo l’asse Palermo-Napoli, un traffico illecito che coinvolge anche prodotti di consumo quotidiano. La rete criminale, nata da un’operazione che partiva da Acerra e si estendeva fino a Catania, Enna e Siracusa, si espande costantemente, dimostrando come queste organizzazioni siano ancora estremamente attive e resilienti nel mantenere il controllo di affari illeciti strategici. Un sistema che sembra inarrestabile e che richiede una risposta decisa e coordinata.

Era partito da Acerra, in provincia di Napoli, per consegnare confezioni di caffè, cialde e prodotti per l’igiene personale a Catania, Enna, Caltanissetta e Siracusa. E non solo. Andando oltre l'itinerario previsto, infatti, si è spinto fino a via Olio di Lino, nella zona della Molara, a Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it