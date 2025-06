Conto alla rovescia per il solstizio d' estate cade il 21 giugno

Il conto alla rovescia per il solstizio d'estate è ufficialmente iniziato! Il 21 giugno alle 04:42 italiane, segnerà l'inizio della stagione più lunga e luminosa dell'anno, portando con sé giornate più calde e serate magiche. La nostra stella raggiungerà il massimo splendore, offrendo 15 ore di luce che ci invitano a vivere momenti indimenticabili sotto il cielo estivo. Prepariamoci a godere di questa meravigliosa magia naturale!

E' iniziato il conto alla rovescia per il solstizio d'estate, che segna ufficialmente l'inizio della bella stagione per l' emisfero settentrionale: quest'anno scatterà alle ore 04,42 italiane del 21 giugno, come riporta l' Unione Astrofili Italiani (Uai), e segnerà il giorno più lungo dell'anno, in cui il Sole resta il massimo numero di ore sopra l'orizzonte. La nostra stella sorgerà infatti alle ore 05,36 e tramonterà alle 20,51, regalandoci 15 ore e 15 minuti di luce. Quest'anno, l'evento sarà seguito anche da una suggestiva congiunzione: tra le prime luci dell'alba del 22 giugno, sull'orizzonte a Est al centro della costellazione dell'Ariete, sarà possibile ammirare la sottile falce di Luna calante accanto a Venere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conto alla rovescia per il solstizio d'estate, cade il 21 giugno

