Continuità supplenza sostegno 2026 | una delle condizioni è che il posto ci sia ancora dopo mobilità ruoli utilizzazioni e assegnazioni Pillole di Question Time

La continuità nel sostegno rappresenta un pilastro fondamentale per garantire un percorso educativo stabile e di qualità agli studenti. Con l’avvicinarsi del 2026, le sfide legate alle supplenze e alle assegnazioni di ruolo diventano ancora più cruciali. Durante il question time del 3 giugno su OrizzonteScuola TV, esperti e genitori hanno discusso delle condizioni essenziali per assicurare che i posti rimangano disponibili e che la continuità possa essere mantenuta. Ecco cosa emerge dalle recenti novità e discussioni...

Nel question time del 3 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stato affrontato un tema centrale per molte famiglie e scuole: la continuità didattica nel caso in cui le cattedre richieste vengano assegnate ai docenti di ruolo. Un focus particolare è stato posto sulle modalità di assegnazione della continuità dopo le immissioni in ruolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it