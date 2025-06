Continuità supplenza sostegno 2026 | solo se resta disponibilità dopo ruoli e mobilità

Se sei un docente di sostegno in attesa di chiarezza per il 2026, è fondamentale conoscere le condizioni precise per la continuità didattica. Solo se residuano posti dopo le operazioni di mobilità e assegnazione, potrai sperare in una proroga stabile. La situazione resta incerta e dipende dalla disponibilità reale dei posti. Ma quali sono le prospettive concrete? Scopriamolo insieme.

Nel 2026 la continuità didattica per i supplenti di sostegno potrà essere attivata solo se la cattedra sarà ancora disponibile dopo le operazioni di mobilità, immissione in ruolo, utilizzazione e assegnazione provvisoria. Si conferma che la continuità non è automatica: tutto dipende dalla disponibilità reale dei posti residui al termine delle procedure La continuità si . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Mini Call Veloce e continuità sul sostegno: non c'è "conflitto". Pillole di Question Time - Il question time del 22 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con l'ospite Sonia Cannas, ha affrontato un tema cruciale per i docenti specializzati sul sostegno: l'accesso alla Mini Call Veloce e la continuità del servizio.

Continuità supplenza sostegno 2026: una delle condizioni è che il posto ci sia ancora dopo mobilità, ruoli, utilizzazioni e assegnazioni.