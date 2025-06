Continuano le ricerche di Fabrizio Spagnoli il poliziotto 30enne di Montesilvano scomparso | nuovo vertice in prefettura

Le ricerche di Fabrizio Spagnoli, il giovane poliziotto scomparso da Montesilvano, proseguono senza sosta sotto la guida di un nuovo vertice in prefettura. La comunità aspetta con trepidazione notizie confortanti, mentre le forze dell’ordine intensificano gli sforzi per fare luce sulla sua sparizione. La speranza di ritrovarlo vivo e in sicurezza rimane viva: ogni indizio potrebbe essere decisivo per risolvere il caso.

Continuano incessantemente, ma per ora senza esito, le ricerche di Fabrizio Spagnoli, il poliziotto 30enne che non ha fatto rientro nella sua abitazione di Montesilvano e di cui si sono perse le tracce nella zona di Collecorvino. L’ultimo avvistamento risale al 14 giugno e il 18 giugno la sua. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Continuano le ricerche di Fabrizio Spagnoli, il poliziotto 30enne di Montesilvano scomparso: nuovo vertice in prefettura

