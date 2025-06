Continassa Juve | lavoro tattico nell’allenamento di oggi Domani di nuovo campo allo Sports Performance Centre di Greenbier

Continuano senza sosta le sessioni di allenamento della Juventus alla Continassa, con focus intensivo sul lavoro tattico. La squadra si prepara al meglio per i prossimi impegni, affinando schemi e strategie sotto l'occhio attento dello staff tecnico allo Sports Performance Centre di Greenbier. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su formazione, infortunati e novità dalla casa bianconera, perché ogni dettaglio può fare la differenza.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novitĂ dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Allo Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier, in West Virginia, i bianconeri nella sessione odierna si sono concentrati sul lavoro tattico in vista della partita. Domani si torna di nuovo in campo: la squadra si allenerĂ in mattinata – pomeriggio in Italia – prima di partire per il trasferimento a Philadelphia, dove mister Igor Tudor nel pomeriggio americano terrĂ la consueta conferenza stampa di vigilia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com