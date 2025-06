Conte voce delle piazze | Con coerenza e coraggio no al riamo

In un'epoca di turbolenze e sfide, la voce di Giuseppe Conte si fa sentire forte e chiara nelle piazze italiane. Con coerenza e coraggio, invita a dire no al Riamo, richiamando le masse a unirsi in un grido di protesta che richiama le grafiche vibranti degli anni ’20. È un appello che riguarda tutti: è tempo di ascoltare e agire. Perché le piazze non sono solo luoghi, ma simboli di resistenza e speranza.

Sembra di essere di fronte ad una pubblicità anni ’20, di quelle con le grafiche minimali e geometriche e dai colori vivaci, dove il volto di Giuseppe Conte è volutamente caricaturato con tanto di megafono alla bocca: “Venite, accorrete, piazze piene“. Il suo appello costante e continuo a riunirsi in folle per protestare, manifestare, “farsi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Conte voce delle piazze: “Con coerenza e coraggio, no al riamo”

In questa notizia si parla di: conte - piazze - voce - coerenza

#SanitàXTutti a Palermo insieme a Giuseppe Conte Vai su Facebook

Giuseppe Conte: «Il successo della manifestazione è il frutto della nostra coerenza. Il Pd? Contento che c'era, ora avanti senza ambiguità»; La piazza per l'Europa, Serra: Eravamo 50mila, 50mila cittadini europei. Non perdiamoci di vista; Conte voce delle piazze: Con coerenza e coraggio, no al riamo.

Trombetti: "Conte di grande qualità e coerenza: non è caduto nel trappolone becero del populismo" - Ieri Conte ha dato una lezione di coerenza: ancora una volta, qualcuno ha tentato di stimolarlo sul tema Juventus, sperando che pronunci un’abiura. Lo riporta msn.com

Conte preferisce la propaganda alla coerenza - convinto che la propaganda è una merce che rende molto più della coerenza. Riporta iltempo.it