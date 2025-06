conte umilia la juve la sua risposta fa impazzire i tifosi del napoli

Antonio Conte ha scritto una vera e propria lezione di stile e strategia, trasformando un semplice no in un colpo basso per la Juventus. Le sue parole nell'intervista a "Sette" hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi del Napoli, dimostrando ancora una volta il suo talento nel giocare con le parole e accendere le emozioni. Una risposta che rimarrĂ impressa nella memoria di tutti gli appassionati di calcio.

Le parole possono essere un'arma, e quelle usate da Antonio Conte nell'intervista al settimanale "Sette" sono state un colpo da KO per l'ambiente juventino. L'allenatore del Napoli Campione d'Italia non ha semplicemente negato le voci su un suo presunto "no" alla Juventus. Ha costruito una risposta che, tra le righe, è una profonda e sottile umiliazione strategica per la sua ex squadra, mandando in visibilio i tifosi napoletani. Antonio Conte nel corso della lunga intervista concessa a SKY La Smentita Totale: Messa a Tacere la Stampa Bianconera. La linea di Conte è stata una rasoiata. A chi gli chiedeva del presunto " rifiuto" alla Juventus, ha risposto in modo che non lascia spazio a interpretazioni: "Non ho avuto contatti con nessuno". 🔗 Leggi su Napolissimo.it