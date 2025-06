Conte sensibilità diverse sul riarmo Noi siamo per la pace

In un contesto di sensibilità diverse sul tema del riarmo, il Movimento 5 Stelle si distingue per posizioni chiare e ferme a favore della pace. Giuseppe Conte ha ribadito l'impegno dei suoi candidati come costruttori di dialogo e solidarietà, ricordando le iniziative di testimonianza, come quelle a Strasburgo e a Roma. Se l’Europa si trasformasse in una vera promotrice di pace, potremmo sperare in un futuro più stabile e meno conflittuale.

Sul riarmo, nel centrosinistra, "ci sono diverse sensibilità. Noi abbiamo preso posizioni molto chiare sin dall'inizio" tanto è vero che "tutti i nostri candidati sono costruttori di pace". Lo ha detto il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte a Rtl 102.5 ricordano le iniziative del Movimento "a Strasburgo per testimoniare il nostro no al riarmo" o "in piazza a Roma con 100 mila persone". Se l'Europa, ha quindi aggiunto, si trasformasse "in una superpotenza mondiale militare si disgregherebbe". "Noi non siamo contro la Nato - ha aggiunto - siamo contro il riarmo. C'è un vertice all'Aia della Nato in cui, dopo aver deliberato in Europa un piano di riarmo, adesso passa a portare la spesa militare al 5%.

