Conte rivela | Il rifiuto alla Juventus? Voci che mi hanno fatto male non ho avuto contatti con nessuno Ecco tutta la verità

Conte: «Il rifiuto alla Juve? Voci che mi hanno fatto male». Le dichiarazioni del tecnico del Napoli al Corriere della Sera sulla sua scelta. In un'intervista rilasciata a "Sette", inserto settimanale del Corriere della Sera, Antonio Conte è tornato sul presunto rifiuto alla Juve. Le dichiarazioni del tecnico del Napoli. CONTE – «Il rifiuto alla Juve? Sono state voci che hanno fatto male, non si è tenuto conto di come sono fatto. Non ho avuto contatti con nessuno perché a chiunque abbia provato a cercarmi con terze persone ho detto che avrei parlato con il club a fine stagione. E avrei aperto a un'altra situazione solo se l'incontro non avesse soddisfatto le parti».