Conte | De Laurentiis ha capito gli errori non sono rimasto a Napoli per mia moglie

Antonio Conte riflette sui suoi errori e chiarisce le motivazioni del suo addio a Napoli, sottolineando che la decisione non è stata influenzata dalla famiglia ma da altri fattori. In un’intervista esclusiva sul Corriere della Sera, il tecnico rivela le sue emozioni e i momenti di tensione, offrendo uno sguardo sincero sulla sua carriera e sulle sfide affrontate. La sua verità apre un nuovo capitolo nel racconto di una delle figure più carismatiche del calcio italiano.

Su 7, magazine del Corriere della Sera, come anticipato ieri, ampia intervista ad Antonio Conte. A firmarla sono Nicola Saldutti e Monica Scozzafava. Riproponiamo qualche stralcio. Si è mai pentito di aver esagerato con qualcuno, di essere stato eccessivamente duro? «Il confronto duro se lo hai col singolo non è mai semplice. Non ho mai goduto di un rimprovero forte, se l’ho fatto è perché lo ritenevo necessario, rammaricandomi del fatto di non esser riuscito ad arrivare in un altro modo. Ci sono però delle situazioni in cui devono percepire che sono molto arrabbiato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it