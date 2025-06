Conte al Napoli mancava il coltello nel calzino Serve cattiveria sportiva si va in guerra senza scrupoli

Antonio Conte, il genio del calcio italiano, sa che per conquistare la vetta serve più di tecnica: serve il coltello nel calzino, quella cattiveria sportiva che fa la differenza. In un’intervista esclusiva su "7" del Corriere della Sera, l’allenatore svela il suo approccio: senza scrupoli, si va in guerra per vincere. Per Conte, il calcio è una battaglia, e solo chi ha il coraggio di osare può scrivere la storia.

Su 7, magazine del Corriere della Sera, come anticipato ieri, ampia intervista ad Antonio Conte. A firmarla sono Nicola Saldutti e Monica Scozzafava. Eccone uno stralcio. Tutti i giocatori che ha allenato le riconoscono un grande carisma, un modo unico di entrare nella testa, ma non ce n’è uno che non dica: sì ma i suoi allenamenti sono durissimi. Quando qualcuno si lamenta cosa fa? «Una volta il capitano del Chelsea venne a chiedere di rallentare il ritmo, di fare meno sedute video. Io acconsentii soprattutto rispettando la loro cultura, il loro modo differente di vivere il calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte «al Napoli mancava il coltello nel calzino. Serve cattiveria sportiva, si va in guerra senza scrupoli»

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Conte prima di Parma-Napoli: "La torta che ci è stata chiesta l'abbiamo preparata, manca la ciliegina" - Abbiamo già fatto tanto per il club e la città, però dobbiamo avere l'ambizione di essere ricordati". Lo riporta corrieredellosport.it

Napoli, tra speranze e scaramanzie: la città quasi in apnea per la volata scudetto - E il Napoli deve essere bravo eventualmente ad approfittarne perché, adesso che mancano davvero poche giornate, una sconfitta può rivelarsi decisiva». ilmattino.it scrive