Consulenti Lavoro Torino primi in Italia a dotarsi Bilancio Pop

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino si distingue come il primo in Italia ad adottare il Bilancio POP, un innovativo strumento di trasparenza e responsabilità. Con oltre 750 professionisti iscritti e numerosi successi, il 2024 testimonia un anno di grande trasformazione e leadership nel settore. La categoria si conferma protagonista del cambiamento, rafforzando il suo ruolo di tutela della legalità e del benessere lavorativo.

Con 752 professionisti iscritti, 80 contratti certificati, 160 conciliazioni ratificate e un'interazione capillare con il territorio e le istituzioni, il bilancio POP 2024 dell' Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Torino fotografa un anno di trasformazione profonda, in cui la categoria professionale si è confermata protagonista del cambiamento, confermando il suo ruolo di tutela della legalità. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia è il primo in Italia a dotarsi di questo strumento: un bilancio, frutto di un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Management dell'Università di Torino, che non parla solo con numeri e tabelle, ma racconta valore, impegno e visione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Consulenti Lavoro Torino primi in Italia a dotarsi Bilancio Pop

