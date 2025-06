Consorzio Salumi un AperiDop dello chef Daniele Persegani per le insegnanti delle primarie

insegnanti e studenti, rendendo così l’apprendimento dei salumi Dop Piacentini un’esperienza coinvolgente e ricca di gusto. Questa iniziativa, ideata dallo chef Daniele Persegani, trasforma le lezioni in occasioni di scoperta, promuovendo una corretta cultura alimentare fin dalla tenera età. Un’opportunità unica per avvicinare le future generazioni alla tradizione e alla qualità del nostro patrimonio gastronomico.

Il Consorzio di Tutela Salumi Dop Piacentini da sempre collabora con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, proponendo progetti di educazione alimentare. Nel tempo, il Consorzio ha sviluppato apposito materiale didattico per poter interagire, con personale qualificato, con i diversi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Consorzio Salumi, un AperiDop dello chef Daniele Persegani per le insegnanti delle primarie

