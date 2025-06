Consind Confindustria all’attacco | Basta a questa emorragia di risorse

Confindustria alza la voce: basta a questa emorragia di risorse! La richiesta è urgente: la Regione Marche deve intervenire, considerata la situazione critica del Piceno Consind. Il presidente Ferraioli non nasconde la preoccupazione, invitando a decisioni decisive. In un contesto in cui il consorzio cerca di difendere i propri risultati, la posizione di Confindustria si fa chiara: tutela e trasparenza sono imprescindibili per il futuro del territorio.

"Non possiamo più assistere inermi a questa emorragia di risorse; chiediamo con urgenza alla Regione Marche di prendere atto della situazione oggettiva e di procedere con lo scioglimento o il commissariamento del Piceno Consind". E’ la risposta del presidente di Confindustria Simone Ferraioli al presidente del Consind Domenico Procaccini che ha recentemente difeso il ruolo del consorzio e i risultati ottenuti. "Il Piceno Consind – puntualizza Ferraioli - non ha nulla a che fare con i finanziamenti ricevuti. Quelle risorse sarebbero arrivate a prescindere in quanto assegnate come area geografica area ex Casmez. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consind, Confindustria all’attacco: "Basta a questa emorragia di risorse"

In questa notizia si parla di: consind - risorse - confindustria - emorragia

Piceno Consind, Confindustria: “Finito tempo dell’attesa. Responsabilità per tutela imprese e stop spesa soldi pubblici”.

Consind, profondo rosso. Ferraioli di Confindustria: «Fattura 1,4 milioni l’anno ma ha un debito di 40, va sciolto» - «La nostra zona industriale – spiega il presidente di Confindustria Ascoli Simone Ferraioli - Si legge su corriereadriatico.it

Confindustria, Ferraioli all’attacco sul Consind - Durante il consiglio generale di Confindustria Ascoli il presidente ... Segnala ilrestodelcarlino.it