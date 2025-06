Consiglio comunale ritirata la mozione sulla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali

Il Consiglio Comunale ha deciso di ritirare la mozione sulla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali, annuncia il Comitato Esistono i Diritti. La scelta, guidata dal primo firmatario Alberto Mangano, è stata presa in seguito alla recente sentenza della Corte Costituzionale che, oltre a riconoscere il valore dei diritti civili, apre nuove prospettive per l’uguaglianza e l’inclusione. Questa decisione rappresenta un passo importante verso un futuro più giusto e rispettoso dei diritti di tutti.

