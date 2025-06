Consiglio Ancisi e Spadoni formano due gruppi separati | Lista per Ravenna e Lega-Lista per Ravenna

In un impegno condiviso per una rappresentanza più autentica e inclusiva, Consiglio Ancisi e Spadoni formano due gruppi separati: Lista per Ravenna e Lega. Divisi in due distinti consigliari, Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni, questi rappresentanti di coalizioni diverse lavorano affinché tutte le componenti delle rispettive liste siano valorizzate e ascoltate. L’obiettivo è creare un ambiente politico più trasparente e partecipativo, in cui ogni voce abbia il giusto peso.

Si dividono in due gruppi consigliari distinti Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni. I due consiglieri comunali eletti nella coalizione di Lista per Ravenna, Lega, Popolo della Famiglia e Ambiente & Animali. "Allo scopo che tutte le componente di tali liste siano rappresentate e valorizzate.

