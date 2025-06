Consigliere di FdI a Bolzano cita Goebbles in un post contro bandiera arcobaleno il sindaco | Inaccettabile

Una polemica scuote Bolzano: il consigliere di Fratelli d'Italia, Diego Salvadori, ha suscitato scalpore citando Goebbels in un post contro la bandiera arcobaleno, attirando dure critiche e richieste di dimissioni. Il sindaco Corrorati si è immediatamente dissociato, qualificando le parole come moralmente inaccettabili. Ma cosa c’è dietro questa controversia e quali sono le implicazioni politiche? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che divide la città.

È polemica per il post del conigliere comunale di Fratelli d'Italia a Bolzano, Diego Salvadori, che ha citato Joseph Goebbels, braccio destro di Hitler sotto il regime nazista, per criticare l'esposizione della bandiera arcobaleno in un edificio pubblico. Le opposizioni hanno chiesto le dimissioni, mentre il sindaco Corrorati (cdx) ha preso le distanze, definendolo moralmente inaccettabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

