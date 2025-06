Congresso Pd Reggio Calabria candidatura unitaria per Panetta

La candidatura di Peppe Panetta alla segreteria del Pd di Reggio Calabria si presenta come una scelta forte e unitaria, promessa di rinnovamento e coesione per il partito. La Commissione provinciale ha infatti riconosciuto in questa proposta un passo deciso verso l’unione interna, superando divisioni e aprendo un nuovo capitolo per la Città Metropolitana. È il momento di guardare avanti con fiducia e determinatezza, costruendo insieme il futuro del centrosinistra locale.

La Commissione provinciale per il congresso del Pd della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha preso atto dell’unica candidatura alla carica di segretario provinciale: quella di Peppe Panetta. "Una candidatura - si legge in una nota - che rappresenta una soluzione unitaria e di superamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Congresso Pd Reggio Calabria, candidatura unitaria per Panetta

In questa notizia si parla di: candidatura - congresso - reggio - calabria

Congresso Pd Reggio Calabria, candidatura unitaria per Panetta - La candidatura di Peppe Panetta al congresso del Pd di Reggio Calabria segna un passo importante verso l’unità e la rinascita del partito locale.

Congresso Pd Reggio Calabria, candidatura unitaria per Panetta https://ift.tt/F2fTg30 https://ift.tt/wY3SdQM Vai su X

Il PD Calabria rivede le scadenze per segretari e assemblee provinciali: candidature da presentare entro il 20 giugno. Per la segreteria provinciale reggina equilibri ancora da trovare Vai su Facebook

Congresso Pd Reggio Calabria, candidatura unitaria per Panetta; Pd Calabria al congresso, Bevacqua: «Segno di maturità politica. Irto candidato unico? Una scelta condivisa; Congresso provinciale del Pd a Reggio, i nomi in campo: si cerca una soluzione unitaria.

Congresso PD Reggio Calabria, candidatura unitaria per Peppe Panetta: “ripartiamo da una nuova stagione di protagonismo e radicamento” - Una sola candidatura per il congresso del PD della Città Metropolitana di Reggio Calabria: quella di Peppe Panetta ... Lo riporta strettoweb.com

Due candidature uniche e tre “duelli”. Al via la corsa alle segreterie provinciali del Pd – NOMI - L’impianto unitario del congresso regionale si “sgrana” sui territori. corrieredellacalabria.it scrive