Confermata Paola Perego con Citofonare Rai2 avanza l'ipotesi di una prima serata

Paola Perego si prepara a sorprendere il pubblico anche in prima serata grazie a “Citofonare Rai2”. La sua conferma per la stagione 2023-2024 apre nuovi scenari e opportunità, elevando l’energia del programma e promettendo momenti di intrattenimento imperdibili. L’ipotesi di un’edizione serale si fa sempre più concreta, lasciando gli spettatori curiosi e ansiosi di scoprire cosa riserverà questa nuova avventura televisiva. Continua a leggere.

Paola Perego è stata confermata per la prossima stagione TV con il suo Citofonare Rai2 la domenica mattina. Per la conduttrice si starebbe pensando anche ad una prima serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: confermata - paola - perego - citofonare

Volley, Paola Egonu confermata a Milano. Come cambia la squadra dopo l’addio di Orro e i nuovi arrivi - Paola Egonu resta a Milano, ma il club deve affrontare sfide importanti dopo l'addio di Orro e i nuovi arrivi.

«Ad entrambe intanto facciamo un enorme in bocca al lupo. » In queste ore, mentre si attende la presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, è circolata la voce che Citofonare Rai 2, il programma di Simona Ventura e Paola Perego, non tornerà Vai su Facebook

Confermata Paola Perego con Citofonare Rai2, avanza l’ipotesi di una prima serata; Paola Perego e Simona Ventura, Citofonare Rai 2: «All'inizio ci dissero che ci saremmo prese per i capelli»; Simona Ventura e L’Isola dei Famosi: “Saprei come farla rinascere”, poi il commento su Luxuria.

Confermata Paola Perego con Citofonare Rai2, avanza l’ipotesi di una prima serata - Paola Perego è stata confermata per la prossima stagione TV con il suo Citofonare Rai2 la domenica mattina. Da fanpage.it

Paola Perego torna con 'Citofonare Rai 2', in ballo per lei anche un serale - Ma, a quanto apprende l'Adnkronos, nessuna certezza sulla presenza di Simona Ventura alla co- msn.com scrive