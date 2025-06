Confcommercio prende posizione sul matrimonio di Bezos | Polemiche strumentali

Confcommercio Venezia si schiera contro le polemiche strumentali attorno al matrimonio di Bezos, evidenziando come spesso si cerchi di politicizzare momenti personali. In un contesto in cui un fronte no Bezos si oppone ai festeggiamenti, la posizione della confederazione si distingue per il desiderio di tutelare l’immagine della città e promuovere il dialogo. Secondo il presidente, è fondamentale distinguere tra rispetto delle scelte individuali e spinte ideologiche che rischiano di danneggiare il settore turistico locale.

C'è un fronte no Bezos compatto, che contesta i festeggiamenti per il matrimonio a Venezia del patron di Amazon e Blue Origin, e promette di mettersi di traverso, e chi definisce le proteste strumentali. A quest'ultimo gruppo si ascrive la Confcommercio di Venezia, che tramite il suo presidente.

