Confartigianato sollecita il Coni | riconoscere lo Yoga come disciplina sportiva autonoma

In un momento in cui lo yoga conquista sempre più appassionati in tutto il mondo, Confartigianato si schiera a fianco dei professionisti del settore, chiedendo al Coni di riconoscere ufficialmente questa disciplina come sport autonomo. È ora di valorizzare e tutelare una pratica millenaria che unisce corpo e mente, promuovendo una crescita sostenibile e riconosciuta a livello istituzionale. La battaglia per il riconoscimento dello yoga continua, e il futuro ne trarrà sicuramente beneficio.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Le associazioni di Arezzo e Grosseto chiedono un'azione sindacale in difesa del cluster Sport Proprio mentre il 21 di giugno si celebra la giornata internazionale dello Yoga, arriva la voce forte e puntale di Confartigianato per sostenere i professionisti del settore. Con una lettera congiunta, Confartigianato Imprese Arezzo e Confartigianato Imprese Grosseto hanno sollecitato i vertici associativi affinché sia avviata un'azione sindacale per il riconoscimento dello Yoga come disciplina sportiva autonoma da parte del CONI.

