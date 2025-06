Confartigianato in Veneto 63mila apprendisti | Quasi 20mila sono in aziende artigiane

L’apprendistato in Veneto riacquista centralità come strumento fondamentale per favorire l’occupazione giovanile e trasmettere competenze preziose nelle aziende artigiane. Con 63mila apprendisti, di cui quasi 20mila nelle imprese artigiane, questa modalità rappresenta un’opportunità concreta di crescita e sviluppo economico. Confartigianato Imprese Veneto e Veneto Lavoro hanno presentato un report che evidenzia le potenzialità e le sfide di questa strategia, sottolineando l’importanza di investire nel futuro delle nuove generazioni.

